Россия уведомит генсека ООН о планах Киева устроить провокацию с «грязной бомбой»

Полянский: Россия направит генсеку ООН письмо о возможной провокации с «грязной бомбой»

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AP

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Россия в понедельник направит генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с планируемой Украиной провокацией с применением «грязной бомбы». Об этом он сообщил в Twitter.

«Дополнительные детали по планируемой Украиной провокации с «грязной бомбой», — написал Полянский.

В своем посте заместитель постпреда РФ при ООН также привел данные о намерениях Киева, распространенные ранее МИД России.

Полянский подчеркнул, что письмо по вопросу планируемой Киевом провокации будет отправлено Антониу Гутерришу 24 октября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ поднимет вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы» в международных структурах, включая ООН.

По словам Лаврова, информация об этом перепроверялась по соответствующим каналам и не является пустым подозрением.

24 октября Министерство обороны России привело в готовность силы и средства на случай применения «грязной бомбы» Вооруженными силами Украины (ВСУ). Как пояснил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, речь идет о подготовке к выполнению задач в условиях возможного радиоактивного заражения.

23 октября глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, в ходе которого довел до британского коллеги «озабоченность» насчет возможных провокаций со стороны Киева.

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