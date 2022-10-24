Экс-министр финансов Британии Сунак объявлен лидером правящей консервативной партии

Экс-министр финансов Риши Сунак объявлен лидером правящей консервативной партии, сообщает ТАСС.

После того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила о прекращении борьбы за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, Сунак стал единственным кандидатом.

С учетом, что консерваторы находятся у власти, возможно, 25 октября, он встанет во главе правительства, став первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю британскую историю.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы кабмина.

20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании, пробыв на посту 45 дней, что является самым коротким сроком в истории страны.