Алиев назвал условие для достижения мира на Южном Кавказе

Алиев надеется, что Армения подпишет мирное соглашение с Азербайджаном

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Армения подпишет мирное соглашение. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже передали Армении пять основных принципов и надеемся, что Армения проявит политическую волю, начнет мирные переговоры и подпишет мирное соглашение с Азербайджаном. Если это произойдет, то на Южном Кавказе воцарится мир», — сказал Алиев.

Среди упомянутых пяти принципов — делимитация границы, разблокирование коммуникаций, отказ сторон от каких бы то ни было территориальных претензий друг к другу, взаимное признание территориальной целостности сторон, а также гарантия неприменения силы и угроз ее применения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян принял постоянного докладчика Европейского парламента по делам Армении Андрея Ковачева, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и делимитацию границы.

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