В Великобритании назвали «шоковым» состояние страны

Atlantic: политики Британии погрузили страну в состояние шока и паралича

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Автор журнала The Atlantic написал в своей статье, что последние десять лет каждый новый руководитель Великобритании оставлял страну в худшем состоянии, чем его предшественник.

По его словам, Соединенное Королевство в итоге оказалось в состоянии шока и паралича.

Как считает автор материала, страна находится далеко от грани «национального уничтожения», однако она действительно попала «в ловушку беспорядочного и неумелого управления». Британия лишилась четвертого премьер-министра за последние шесть лет, которые прошли с референдума по Brexit.

Британская экономика приблизилась к критической точке. Следующему премьеру предстоят серьезные вызовы, большая часть из которых были созданы Консервативной партией, сказано в публикации.

Ранее в правительстве Британии не исключили отключения электричества зимой из-за кризиса.

30 октября глава правительства Британии Лиз Трасс объявила об отставке. Она пробыла на посту всего 45 дней.

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