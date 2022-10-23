Президент Сербии Вучич: конфликт на Украине быстро не закончится

Президент Сербии Александар Вучич заявил об отсутствии перспектив скорого завершения конфликта на Украине, так как стороны хотят поражения друг друга и нет возможности компромисса. Об этом сообщает Tanjug.

«Мы впервые выбираем правительство, когда знаем, что вокруг нас военное положение, когда вам ясно, что эта война не закончится быстро», — сказал он, подчеркнув, что данный конфликт «практически» нельзя закончить, если одна сторона желает поражения другой, а компромисс — «запрещенное слово».

По словам Вучича, Европа не сможет пережить украинский кризис, если Россия продолжит проводить спецоперацию еще в течение года. В том числе, как отметил президент, в мире наступит энергетический кризис и ряд стран столкнется с отключениями электроэнергии.

Ранее Вучич объявил новый состав правительства Сербии и зачитал имена министров на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии.