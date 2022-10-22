Габон не допустил Литву и Румынию на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России

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Andrew Kelly/Reuters

Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в СБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

В публикации отмечается, что заседание СБ ООН состоялось 21 октября. На нем обсуждали гуманитарную ситуацию в зоне конфликта, а среди членов Совбеза в нем поучаствовали представители Украины, Словакии, Польши, Германии и Греции.

«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», — заявил собеседник агентства.

Отмечается также, что позиция Москвы обосновывалась тем, что в мероприятии участвовало слишком много представителей ЕС.

Ранее министерство иностранных дел Литвы выразило протест председательствующему в Совете Безопасности ООН Габону за его отказ в предоставлении литовской стороне права участвовать в заседании.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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