Политика

Военная операция РФ на Украине. День 241-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 241-й день

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РИА Новости
В Полтавской, Черниговской, Николаевской, Сумской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областях утром 22 октября объявили воздушную тревогу. Президент США Джо Байден считает, что Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что Соединенные Штаты потратили «много денег» на помощь украинцам. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:38

Власти Белгородской области продлили до 6 ноября высокий (желтый) уровень террористической опасности — ТАСС.

08:36

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Днепре утром были слышны звуки взрывов — ТАСС.

08:34

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов предположил, что российская сторона во время спецоперации на Украине начала активнее использовать дроны-камикадзе. Он отметил, что военные РФ изменили свое отношение к такому типу боеприпасов в свете их преимуществ — ТАСС.

08:32

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что Украина якобы продолжает препятствовать выезду с ее территории в Запорожскую область, часть людей не выпускают более чем полтора месяца — ТАСС.

08:30

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Алексей Кострубицкий утверждает, что ВСУ якобы ведут прицельный огонь по пожарным ДНР, которые выезжают на место возгорания — ТАСС.

По его словам. потери среди личного состава МЧС республики с 2014 года составляют 24 погибшими и 68 ранеными.

08:28

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового водовода для жителей города Ровеньки в ЛНР — ТАСС.

08:26

В учебные центры Минобороны РФ и полигоны, находящиеся в тыловой зоне проведения спецоперации, с Костромского пункта отправились свыше 1,5 тыс. мобилизованных — ТАСС.

08:24

Представитель РФ, советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский заявил, что Москва ожидает незамедлительной и адекватной реакции ООН на обстрел Киевом, применившим РСЗО HIMARS, гражданской переправы в Херсоне — ТАСС.

08:22

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что режим экономии электроэнергии на Украине останется надолго. По его словам, ремонт на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры ведут круглосуточно — ТАСС.

08:20

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что сотрудникам мэрии после удара по ее зданию 19 октября продолжают поступать угрозы — ТАСС.

08:18

Посольство РФ в Оттаве утверждает, что «канадские власти продолжают закрывать глаза на преступления Украины, включая удар по переправе в Херсоне» — ТАСС.

08:16

Телеканал СBS сообщил, что размещенная в Европе 101-я воздушно-десантная дивизия Сухопутных войск США готова зайти на территорию Украины в случае дальнейшей эскалации между Москвой и Киевом или нападения на одну из стран НАТО — ТАСС.

08:14

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «РФ все еще ждет списка с именами жертв украинской провокации в Буче». По его словам, такое положение дел доказывает, что Киеву нечем подкрепить свои обвинения — ТАСС.

08:12

Украинский новостной портал Klymenko Time в Telegram-канале сообщил, что 22 октября в Винницкой области произошли взрывы.

08:11

08:10

Президент США Джо Байден считает, что Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что Соединенные Штаты потратили «много денег» на помощь украинцам — ТАСС.

08:09

08:08

В Полтавской, Черниговской, Николаевской и Сумской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областях утром 22 октября объявили воздушную тревогу — ТАСС.

08:07

08:06

В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу — ТАСС.

08:05

08:04

В Одессе в ночь с 21 на 22 октября сработала система противовоздушной обороны — ТАСС.

08:03

08:02

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация на этом направлении остается неизменной. По его словам, союзные силы держат оборону — ТАСС.

08:01

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 241-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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