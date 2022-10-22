Нетаньяху: иранская ядерная сделка может принести РФ «сотни миллиардов»

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Yonatan Sindel/Reuters

Глава израильской оппозиционной партии «Ликуд» и бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в его нынешнем виде выгоден не только Ирану, но и России, передает РИА Новости.

В интервью телеканалу Fox News он отметил, что, если эта ядерная сделка когда-нибудь будет подписана, она принесет «сотни миллиардов долларов не только Ирану, но и в казну России».

Нетаньяху также подчеркнул, что нужно ввести жесткие санкции против Ирана, и тех, кто выступает за снятие санкций.

Ранее представитель Ирана заявил, что в случае заключения СВПД мощность производства и объем продаж нефти могут увеличиться, но Тегеран «не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке».

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), в обмен на ограничение ядерной программы предполагалось снять санкции с Ирана. В 2018 году США вышли из СВПД, восстановив санкции против Ирана. В ответ Тегеран объявил о постепенном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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