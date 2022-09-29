Путин и Эрдоган обсудили строительство второй АЭС на берегу Черного моря

Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным строительство второй АЭС на берегу Черного моря в Турции

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Presidential Press Service/AP

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили строительство второй атомной электростанции на берегу Черного моря, в Синопе. Об этом сообщил турецкий лидер, передает РИА «Новости».

«Мы планируем предпринять шаги в вопросе строительства АЭС в Синопе. С господином Путиным мы обстоятельно обсудили данный вопрос, и мы продолжаем вести обсуждения», — сказал Эрдоган.

Ранее в сентябре Путин заявил, что все вопросы, связанные со строительством АЭС «Аккую» в Турции, были урегулированы, были подписаны финальные документы.

В июле госкорпорация «Росатом» приступила к строительству четвертого энергоблока «Аккую».

«Аккую» является первой атомной электростанцией на территории в Турции. Заливка первого бетона под первый энергоблок АЭС состоялась 3 апреля 2018 года, под второй блок — в конце июня 2020 года. 10 марта 2021 года Путин и Эрдоган приняли участие в закладке фундамента третьего энергоблока атомной электростанции «Аккую».

Запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» запланирован на 2023 год.

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