ЦБ установил срок для решения российскими банками проблем с замороженными активами

Центробанк даст российским банкам 10 лет на решение проблем с замороженными активами, сообщил на форуме «Банки России — XXI век» глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, передает ТАСС.

Он также отметил, что банковский сектор готов к отмене части послаблений, однако вопрос с замороженными активами является «однозначно долгосрочным».

«Мы готовы проявить гибкость здесь. <...> Причем даже еще гибче проявляем… надо уменьшать в течение 10 лет нетто сумму этих активов», — добавил он.

По словам Данилова, банки таким образом стимулируют к использованию всего инструментария для решения соответствующих проблем.

Евросоюз ввел антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине. Как сообщалось ранее, страны ЕС заморозили активы Центробанка на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). В рамках санкций ЕС заморозил активы российских предпринимателей на сумму порядка €10 млрд. Кроме того, Запад заморозил все $630 млрд валютного резерва Центрального банка РФ.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому отечественные банки, чьи деньги в иностранной валюте были заморожены за рубежом, смогут приостанавливать операции с бизнесом в этой валюте.