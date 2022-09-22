ЦБ установил срок для решения российскими банками проблем с замороженными активами

close
100%
Global Look Press

Центробанк даст российским банкам 10 лет на решение проблем с замороженными активами, сообщил на форуме «Банки России — XXI век» глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, передает ТАСС.

Он также отметил, что банковский сектор готов к отмене части послаблений, однако вопрос с замороженными активами является «однозначно долгосрочным».

«Мы готовы проявить гибкость здесь. <...> Причем даже еще гибче проявляем… надо уменьшать в течение 10 лет нетто сумму этих активов», — добавил он.

По словам Данилова, банки таким образом стимулируют к использованию всего инструментария для решения соответствующих проблем.

Евросоюз ввел антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции РФ на Украине. Как сообщалось ранее, страны ЕС заморозили активы Центробанка на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). В рамках санкций ЕС заморозил активы российских предпринимателей на сумму порядка €10 млрд. Кроме того, Запад заморозил все $630 млрд валютного резерва Центрального банка РФ.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому отечественные банки, чьи деньги в иностранной валюте были заморожены за рубежом, смогут приостанавливать операции с бизнесом в этой валюте.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть