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МИД КНДР предупредил о «новой Корейской войне» из-за совместных учений США и Южной Кореи

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Denis Balibouse/Reuters

МИД КНДР заявил, что местные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут вызвать «новую Корейскую войну». Соответствующее заявление было сделано накануне годовщины перемирия в Корейской войне, передает РИА «Новости».

«Никто не может предсказать, когда различные (военные учения. – «Газета.Ru»), фактически репетиции войны, которые проводят США и Южная Корея, разрастутся до второй Корейской войны», — сказано в заявлении министерства.

Внешнеполитическое ведомство также указало, что совместные военные учения Соединенных Штатов и их союзников несут угрозу безопасности и являются одним из основных факторов, которые приводят к обострению ситуации на Корейском полуострове. А гарантии мира в регионе не могут быть реализованы до тех пор, пока там находится военный контингент США, добавляется в заявлении.

Ранее в июле в Южной Корее прошли совместные с ВВС США учения, в которых были задействованы истребители F-35.

До этого сообщалось, что главнокомандующие оборонными ведомствами Южной Кореи, США и Японии Ллойд Остин, Ли Чон Соп и Нобуо Киши договорились активизировать сотрудничество для противодействия ракетным угрозам со стороны Северной Кореи.

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне. Через пять лет началась Корейская война, завершившаяся в 1953 году перемирием. С тех пор формально стороны находятся в состоянии конфликта — каждое из государств претендует на полную территорию полуострова.

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