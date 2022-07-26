Трамп заявил, что США поставлены на колени и терпят унижения

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его страна поставлена на колени и терпит одно унижение за другим, цитирует политика РИА «Новости».

«Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде», — сказал Трамп в ходе форума America First Policy Institute.

Он подчеркнул, что, когда он возглавлял страну, США уважали в мире, страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, а стоимость бензина и инфляция были низкими. Теперь же «американская мечта разорвана в клочья» и, если не «повернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию», страны не будет.

Теперь, по словам Трампа, в США бьют рекорды инфляция и цены на бензин, а миллионы незаконных мигрантов вторгаются в его страну из-за того, что ее границы не защищены. США очень быстро «движется в ад», отметил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что нынешний глава американской администрации демократ Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну», вынужденную просить о помощи.