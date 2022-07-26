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Украинцы предложили дать Борису Джонсону гражданство и назначить его премьером

На сайт Зеленского внесли петицию с просьбой выдать Борису Джонсону украинское гражданство

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Hannah Mckay/Reuters

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о выдаче уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону украинского гражданства и назначении его премьером Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины. Положительные стороны решения: мировая поддержка Бориса Джонсона; четкая позиция против военного вторжения на Украину; образованность в политической, финансовой и юридических сферах», — пишет автор петиции.

После внесения на сайт президента во вторник петиция набрала 70 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения президентом.

Ранее Джонсон заявил о нежелании уходить с поста лидеров консерваторов. Джонсон в ходе беседы с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом признался, что «стер бы все», что мешает ему оставаться премьер-министром.

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