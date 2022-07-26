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Бывший канцлер Германии Шредер ведет в Москве переговоры по энергетике

Жена экс-канцлера Германии Шредера заявила, что он поехал в Москву для переговоров по энергетической политике

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве не в отпуске, а участвует в переговорах по энергетике. Об этом сообщает таблоид Der Spiegel со ссылкой на супругу экс-канцлера Со Ен Ким-Шредер.

«Он не в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике в Москве», — сказала изданию жена Шредера.

По сведениям Spiegel, в центре переговоров с Шредером якобы фигурируют поставки газа через «Северный поток — 1». Тем не менее, по словам журналистов, остается открытым вопрос, с кем именно в российской столице общается Шредер вокруг темы энергетической сферы.

В свою очередь ведомство канцлера ФРГ не задействовано в организации зарубежных поездок бывшего главы немецкого правительства, уточняется ТАСС со ссылкой на представителя кабинета министров Германии.

Предварительно, Шредер покинет Москву уже скоро.

Информация, что немецкий политик приехал в столицу, появилась во вторник, 26 июля.

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