Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад спекулирует на теме турбин для «Северного потока», провоцирует Россию нарушить регламенты безопасности для удовлетворения поставок, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас, вот, раздувается история с турбинами Siemens, которые проходили регламентные работы в Канаде, которые Канада не захотела возвращать. Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», — заявил Лавров.

Он добавил, что другой газопровод — «Северный поток — 2» — полностью готов к эксплуатации и способен удовлетворить потребности Европы в поставке энергоносителей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» выступит с заявлением по «Северному потоку» в связи со снижением уровня поставок.

25 июля «Газпром» объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В связи с этим суточная пропускная способность станции составит до 33 млн кубометров в сутки. Это, примерно, 20% от его мощности.