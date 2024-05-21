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В Белгородской области вновь объявлена ракетная опасность

Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о ракетной опасности в регионе.

«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Гладков призвал местных жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях со сплошными стенами — туалетах, коридорах, ванных комнатах. Тем же, кто находится на улице, следует спуститься в укрытия.

До этого Гладков сообщал, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал легковой автомобиль, в котором были водитель и его семья.

21 мая ВСУ пытались атаковать Белгородскую область беспилотниками самолетного типа и снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

В ночь на 21 мая под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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