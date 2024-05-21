Ушедший добровольцем на СВО депутат Госдумы рассказал о службе

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в качестве добровольца. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу депутата.

«Уже месяц нахожусь в зоне специальной военной операции, продолжаю выполнять задачи. Здесь, как нигде, ощущаешь боевое товарищество и взаимовыручку», — поделился впечатлениями Швыткин, выразив уверенность, что победа в конфликте будет за Россией.

По мнению парламентария, пребывание на фронте позволит ему лучше понимать проблемы граждан, которые находятся в зоне спецоперации.

В феврале сообщалось, что депутат законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова — супруга депутата Государственной думы Олега Колесникова — ушла на специальную военную операцию вслед за мужем в качестве добровольца.

Ранее сообщалось, что судившегося с ветераном СВО депутата сняли с поста главы комитета Госдумы.