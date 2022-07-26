Представитель Госдепа Прайс: Россия осознает, что превращается в «изгоя»

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что действия Российской Федерации свидетельствуют о том, что Москва осознает собственное превращение в «изгоя». Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, он оценил заявление администрации президента США об изоляции РФ на фоне поездки президента России Владимира Путина в Иран и министра обороны РФ Сергея Шойгу -в Турцию, а также африканское турне Лаврова.

По словам Прайса, становится ясно, что РФ осознает, что ее действия приводят к тому, что страна становится изгоем.

«Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией», — утверждает Прайс.

Он добавил, что в настоящее время Вашингтон не беспокоится о том, с кем общается РФ и какую информацию она получает от других стран.

Ранее экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк заявил, что власти США сами загоняют себя в тупик из-за санкционной политики в отношении России, которая приводит к подорожанию энергоносителей.