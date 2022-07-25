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Совет польского языка советует употреблять выражение «в Украине» из-за чувств украинцев

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Global Look Press

Совет польского языка выступил за более широкое применение выражения «в Украине», утверждая, что написание «на Украине» является не единственно правильным. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

«Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания «на Украине», «на Украину» как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы «в Украине» и «в» Украину» и не считает форму с «на» единственно правильной (как вы можете прочитать в печатных изданиях о правильности)», — говорится в сообщении организации.

В Совете также предложили использовать предлог «в» там, где слово «Украина» можно заменить на «Украинское государство».

Ранее польский историк и политолог Лукаш Адамский обратил внимание, что польские СМИ, а также ряд общественных и политических деятелей в текстах и речах после начала российской специальной военной операции на территории Украины стали использовать словосочетание «w Ukrainie» (польск. – «в Украине») вместо «na Ukrainie», хотя именно этот вариант предполагает литературная норма польского языка.

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