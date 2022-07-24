Лавров передал президенту Египта послание Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире, во время которой он передал ему личное послание президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат в ходе визита также встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и генсекретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом и провел с ними переговоры.

Ранее Лавров заявил, что Россия ценит позицию стран ЛАГ по Украине.

По его словам, РФ заинтересована в продвижении партнерства и экономического взаимодействия с ЛАГ, а также в совместной работе по региональным вопросам.

Также Лавров говорил, что Москва не имеет предубеждений относительно возобновления переговоров с Киевом в вопросах, затрагивающих не только зернового урегулирования.