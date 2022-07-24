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Американский офицер заявил, что политика США в отношении России разрушительна

Американский офицер Ричард Блэк назвал иррациональными действия США в отношении России

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Ivan Sekretarev/AP

Экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк заявил, что власти США сами загоняют себя в тупик из-за санкционной политики в отношении России, которая приводит к подорожанию энергоносителей, передает РИА «Новости».

Он отметил, что руководству Соединенных Штатов пора прекратить обвинять президента РФ Владимира Путина в высоких ценах на топливо.

«Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», — сказал политик.

Он также обратил внимание, что Европа предпринимает действия по схожему принципу. К примеру, Евросоюз, заявляя о значительном сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток», не желает признавать, что это случилось из-за того, что Канада не хотела вовремя вернуть отремонтированную турбину, указал Блэк.

Как считает бывший сенатор, такая политика Запада попросту разрушительна и иррациональна, так как ведет к огромным экономическим потрясениям.

Ранее китайское издание Sohu написало, что Россия готовится к контрудару на санкции со стороны США, из-за которых Вашингтон рискует потерять Аляску.

Обозреватели издания полагают, что отношения между двумя сверхдержавами «накалились до предела». Журналисты уверены, что Вашингтон хочет «довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику», отметив желание некоторых американских чиновников также включить РФ в список стран, спонсирующих терроризм.

Sohu отмечает, что США планируют навредить российской экономике и изолировать РФ от мира.

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Санкции против России
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