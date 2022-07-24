Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Собянин снизил ставку по льготным инвесткредитам и увеличил их максимальную сумму 13:05
Ученые научили ИИ открывать законы альтернативной физики 13:03
Белла Хадид превратилась в бабочку-киборга в тизере своей NFT-коллекции 13:03
МО РФ заявило о перехвате 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS в Херсонской... 13:02
Свердловский ФСИН не считает сравнения их мебели с IKEA серьезным преувеличением 12:58
В Кремле не одобрили возможный запрет оппозиционных партий в Молдавии 12:55
Песков назвал разрешение Литвы на транзит грузов в Калининград «ростками... 12:55
В Карелии катер с 12-летним ребенком врезался в мост и перевернулся 12:54
Мэр Феодосии Лебедев подал в отставку после критики от главы Крыма Аксенова 12:53
Песков не стал отвечать на вопрос о контактах Путина и Шрёдера в Москве 12:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Spectator: Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа

close
100%
Global Look Press

Обозреватель журнала Spectator Катя Хойер утверждает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ перестанет поддерживать Украину в случае дефицита газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Обозреватель утверждает, что министр сыграла на руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину, обратившись к Канаде с просьбой вернуть РФ турбину для «Северного потока».

По ее словам, Бербок официально подтвердила, что ее команда обращалась к канадцам по этому поводу, иначе Германия не смогла бы получать газ и впоследствии помогать Украине из-за серьезных социальных волнений.

По мнению Хойер, властям Германии не удается скрывать панику из-за надвигающегося энергетического кризиса.

Она утверждает, что Германия все еще значительно нервничает, ведь неизвестно, хватит ли стране газа, чтобы пережить грядущую зиму.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, что специально выбрала утрированную формулировку, что Германию якобы ждут волнения в случае внезапной остановки поставок газа из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть