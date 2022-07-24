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Читатели Die Welt назвали «глупой» реакцию Бербок на фото Эрдогана с Путиным и Раиси

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Sputnik/Reuters

Читатели газеты Die Welt назвали «глупой» реакцию главы МИД Германии Бербок на фото президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, где они стоят, взявшись за руки с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Она заявила, что нахождение Эрдогана рядом с российским и иранским лидерами — «мягко говоря, вызов для НАТО». Она подчеркнула, что это «просто непостижимо».

«Такая реакция еще раз показывает, насколько глупа эта женщина. Она отрицает реальность и то, что у всех стран есть свои интересы. Грустно, что такие вещи приходится объяснять министру иностранных дел, но меня уже ничего не удивляет», — пишет один из комментаторов.

Другие читатели отмечают, что новое правительство Германии, как и других стран Запада, потеряли всякое представление о том, что такое дипломатия, а взаимодействие со странами, с которыми у ЕС и НАТО есть противоречия, деградировали до уровня формальных визитов, односторонних санкций и конфронтационной риторики.

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным и Раиси.

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