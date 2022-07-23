В Словении прошло мероприятие в честь погибших партизан и советских воинов

В Словении прошло мероприятие в честь погибших в годы Второй мировой войны партизан и советских военнослужащих, сообщает ТАСС.

Участники мероприятия, приуроченного к 78-й годовщине формирования первой танковой бригады Народно-освободительной армии Югославии, возложили венки к памятнику павшим воинам в городе Врхника. Мероприятие организовало местное отделение союза ветеранов партизанского движения времен Второй мировой войны.

«Мы всегда будем дорожить нашими братскими отношениями с Россией и приложим все усилия, чтобы подрастающее поколение словенцев знало правду о войне и о том, какой ценой удалось добиться мира», — сказал ТАСС председатель ветеранов партизанского движения времен Второй мировой войны города Врхника Миран Штупица.

В Трново в регионе Нова-Горица 2 июля прошло мероприятие, организованное ветеранами партизанского движения времен Второй мировой войны. В нем участвовали сотрудники российского посольства в Словении.

Ранее в МИД Словении выразили сожаление в связи с включением страны в список недружественных России государств.