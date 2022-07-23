Путин наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится о том, что глава республики награжден «за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном».

В мае Путин и Мирзиеев обсудили российско-узбекистанские отношения. Главной темой переговоров стало экономическое сотрудничество в контексте возможностей Узбекистана по производству российских вакцин от коронавируса. Стороны отметили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего стратегического партнерства и союзничества.

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года. 30 мая 1992 года в Москве был подписан Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Он заложил правовую основу двусторонних отношений между двумя государствами.