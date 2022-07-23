Генпрокурор РФ предложил создать портал, информирующий россиян о мерах соцподдержки

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил создать единый портал, который будет информировать граждан о положенных им мерах соцподдержки в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что благодаря такому ресурсу каждый гражданин получит возможность в любое время в онлайн-формате узнать обо всех льготах и выплатах, положенных ему в зависимости от региона его проживания, социального статуса и жизненной ситуации.

В Генпрокуратуре также сообщили, что практика прокурорского надзора свидетельствует о недостаточной осведомленности граждан о предусмотренных для них федеральных и региональных льготах и механизмах материальной и иной поддержки. Единый портал станет надежным источником для повышения россиянами правовой грамотности и будет способствовать процессу оптимизации взаимодействия государства с гражданами, утверждают в Генпрокуратуре.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил, что россияне много теряют, не зная о своих правах. Он подчеркнул, что в настоящее время можно получить все сведения «одним кликом», максимально в упрощенном виде.