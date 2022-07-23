В Госдуме призвали критикующих РФ лекторов вернуть заработанные в России деньги

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал лекторов, которые ранее преподавали в российских вузах, а теперь работают за рубежом и критикуют Россию, вернуть заработанные в РФ деньги, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ранее в ведущих российских вузах работало много зарубежных преподавателей, в качестве приглашенных лекторов они получали за свои выступления более высокие гонорары, чем их российские коллеги. Однако впоследствии они покинули Россию и стали критиковать действия российского руководства, указал парламентарий.

«Раз наша страна, по их мнению, совершает неправильные действия, то почему они спокойно получали здесь деньги?» — возмутился Чернышов.

Он призвал этих людей «проявить принципиальность и вернуть обратно» средства, которые они получили, работая в вузах России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию отечественных СМИ в других странах. 14 июля им также был подписан закон, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к действиям против безопасности РФ и участие в военных действиях против нее.