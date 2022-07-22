Песков не знает, с чем связаны заявления о планах Приднестровья войти в состав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, с чем связаны заявления главы МИД непризнанного Приднестровья о планах войти в состав России.

«Я, честно говоря, видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сказал, что республика намерена добиться своей независимости, а затем присоединиться к России. По его словам, Тирасполь придерживается этих задач с 2006 года.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что глава приднестровского МИД решил напомнить о принципиальной позиции жителей республики в связи с тем, что в последнее время Молдавия и Украина нагнетают обстановку вокруг региона.