Медведев вспомнил байку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале вспомнил шутку, которую приписывают Виктору Черномырдину. Байку он пересказал, комментируя желание Украины вступить в Евросоюз.

«Слова, которые приписывают В. С. Черномырдину. В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?» Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». — «А Турция когда?» — уточнили у него. «Турция? Никогда…» — написал Медведев.

Он сформулировал позицию российских властей о вступлению Украины в альянс как «если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена».

По словам Медведева, опыт Черногории и Северной Македонии показывают, что в ЕС можно вступить только через НАТО, а Вашингтон командует Брюсселем.

Бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин занимал пост посла на Украине с 2001 по 2009 год.

Ранее Медведев заявил, что Москва уже озвучивала свою позицию по намерению Украины вступить в Европейский союз.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола в ходе встречи с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком заявила, что Украина станет кандидатом в Евросоюз «официально и быстро».