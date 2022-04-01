В МИД заявили, что НАТО «играет с огнем», поставляя оружие на Украину

НАТО «играет с огнем», поставляя оружие на Украину. Такое мнение высказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время под командованием Североатлантического альянса в повышенной боевой готовности находятся 40 тысяч военных.

Дипломат считает, что организация не думает о мире, ей необходимо лишь оправдать свое существование и политику «сдерживания» России.

«Прямого столкновения с нашей страной боятся (в НАТО — ред.) – чувство самосохранения все-таки не потеряли. Но намерены воевать «до последнего украинца». Политика бесчеловечная и предельно циничная», — сказал Кобринец.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поставлять Украине столько оружия, сколько потребуется.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».