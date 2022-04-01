Россия будет добиваться расследования биолабораторий США на Украине

Заявления Пентагона о мирной работе биолабораторий США на Украине не успокаивают и поэтому Россия будет добиваться международного расследования этой преступной деятельности Вашингтона. Об этом в интервью RT заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Что бы они [США] ни говорили, заявления о том, что это мирные исследования, что все прозрачно, безобидно, людей, которые не утратили способности к объективному восприятию вещей, не успокаивают», — сказал он.

По словам Шульгина, в лабораториях на Украине проводили исследования способов передачи опасных заболеваний людям через мышей и птиц.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков привел новые данные о деятельности американских биолабораторий на Украине, раскрытые в ходе изучения секретных документов. По его информации, эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты выявили конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия, ими являются руководители подразделений и сотрудники Минобороны США и его основных компаний-подрядчиков.