Зурабишвили: Грузия участвует во всех финансовых санкциях против России

Грузия присоединилась ко всем международным финансовым санкциям в отношении России, введенным из-за ситуации на Украине. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

«Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях [против России], и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины», — сказала Зурабишвили.

В начале марта председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти всячески поддерживают Украину, но вводить санкции против России не будут. По его словам, ограничительные меры в отношении России принесли бы вред грузинскому народу, такой шаг не оправдан.

Согласно данным опроса телекомпании Imedi, большинство жителей Грузии (64,5%) поддержали это решение. Кроме того, 60,5% грузинских граждан положительно оценили решение правительства не отправлять добровольцев на Украину, а 31,8% не согласились с этим решением. Еще 7,7% не ответили на вопрос.

Позднее Зурабишвили выступила с критикой в адрес власти и оппозиции страны за действия на фоне ситуации на Украине. Ее возмутили действия правительства, которое подало заявку на членство в Евросоюз «без подкрепления совместными подписями».