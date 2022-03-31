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США отменили санкции в отношении банка OZON

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Depositphotos

Министерство финансов США исключило из санкционного списка дочернюю компанию российского ретейлера Ozon — банк Ozon. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

«Следующие элементы были удалены из списка граждан особых категорий и запрещенных лиц Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США: ООО Ozon Bank», — говорится в сообщении.

Согласно данным ТАСС, финансовое учреждение было внесено в санкционный список 24 февраля как организация, «связанная» с «Совкомбанк», который также попал под санкции. В Ozon заявляли, что собираются обратиться в американское ведомство с просьбой исключить их из списка, потому что у компании больше нет связей с «Совкомбанком».

При этом Центробанк РФ уже выдал лицензию Еком-банку, подконтрольному OZON, взамен финансовой организации, которая попала под санкции. В компании заявили, что наличие разных финансовых организаций в контуре финтеха даст компании максимум гибкости для запуска разных продуктов.

Эксперты считают, что в условиях осложнившихся российско-американских отношений, создание новой оболочки для бизнеса может стать наиболее подходящим решением. Поэтому, в нынешних условиях, Банк России проявил определенную гибкость в части различных процедур и согласований для Еком-банка.

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