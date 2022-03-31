«Не все рады итогам Второй мировой»: в Сейме Латвии объяснили ограничение торжеств 9 мая

Депутат латвийского парламента, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович в разговоре с «Газетой.Ru» оценил решение Сейма страны ограничить празднование в стране 9 Мая. Его партия голосовала против поправок.

«Это решение показывает, что не все в Латвии, как оказалось, рады итогам Второй мировой войны. К сожалению, сегодня продолжается негодование, что не те в ней победили. Обидно это говорить, но это так», — сказал Урбанович.

С точки зрения политика, теперь 9 Мая в Латвии станет в большей степени семейным праздником. При этом он отметил, что когда партия «Согласие» удерживала большинство в парламенте Риги, этот праздник удалось сделать народным, по крайней мере, в латвийской столице.

«Сейчас я призываю к семейности этого праздника. Он не должен исчезнуть, и если не получается народность, то давайте будет семейность. Моя семья будет праздновать. Мы пойдем и возложим цветы. И я призываю остальных сделать также. Это тот случай, когда скрывать свою позицию преступно», — заявил депутат.

Сейм Латвии 31 марта установил запрет на проведение 9 мая мероприятий в честь Дня Победы ближе, чем в 200 м от памятников воинам Советской Армии. Кроме того, вне закона оказались акции, связанные с днями боев и побед «тоталитарных режимов», к которым в Латвии относят нацистскую Германию и СССР.