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В Совфеде заверили в продолжении диалога с Грузией, несмотря на желание Южной Осетии войти в РФ

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал решение Южной Осетии о проведении референдума по присоединению к России. По его словам, представители республики не первый раз выступают с таким предложением, а в случае вхождения республики в состав России диалог Москвы и Тбилиси будет продолжен.

«Руководство Южной Осетии не впервые высказывает подобное мнение (о желании войти в состав России). Мы принимаем это во внимание как мнение общественности Южной Осетии. Но решение остается за российским правительством и руководством. Поэтому относимся с пониманием, однако предсказывать раньше времени результат было бы ошибкой», — указал сенатор.

При этом с точки зрения Карасина, как одного из участников российско-грузинского диалога по налаживанию отношений, пока не стоит говорить, как решение Южной Осетии может интерпретировать руководство Грузии.

«Самое главное, что процесс обсуждения различных сфер нормализации отношений России и Грузии продолжается. Он будет продолжен и дальше. У нас уже есть вполне конкретные результаты», — подчеркнул сенатор.

Грузия разорвала дипотношения с Россией после пятидневного конфликта в августе 2008 года, одной из причиной которого стал массовый артобстрел столицы Южной Осетии со стороны Тбилиси в рамках эскалации грузино-осетинского противостояния.

Ранее сообщалось, что в Кремле с уважением отнеслись к решению Южной Осетии провести референдум.

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