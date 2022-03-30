Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13

Премьер Словакии объяснил высылку части российских дипломатов

Премьер Словакии Хегер: количество дипломатов в посольстве РФ сокращено до приемлемого уровня

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Количество дипломатов в посольстве России в Братиславе было решено сократить до 35 человек из соображений текущих отношений Словакии с Россией. Об этом в эфире телеканала TA3 заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер, сообщает РИА «Новости».

«Те 35 дипломатов, которых мы решили послать домой, были не только излишними, исходя из наших реальных отношений с РФ, но и представляли собой очень высокий риск с точки зрения безопасности (республики)», — сказал он.

30 марта стало известно, что Словакия потребовала сократить численность штата посольства России в Братиславе на 35 сотрудников. Сокращенным сотрудникам диппредставительства дали срок до 30 апреля на то, чтобы покинуть страну.

Накануне министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов — они, по мнению ведомства, «представляют угрозу безопасности». Вслед за Нидерландами о высылке российских дипломатов объявила Бельгия. Об аналогичном решении также заявила Ирландия. Чехия признала персоной нон грата одного российского дипломата.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть