Премьер Словакии объяснил высылку части российских дипломатов

Количество дипломатов в посольстве России в Братиславе было решено сократить до 35 человек из соображений текущих отношений Словакии с Россией. Об этом в эфире телеканала TA3 заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер, сообщает РИА «Новости».

«Те 35 дипломатов, которых мы решили послать домой, были не только излишними, исходя из наших реальных отношений с РФ, но и представляли собой очень высокий риск с точки зрения безопасности (республики)», — сказал он.

30 марта стало известно, что Словакия потребовала сократить численность штата посольства России в Братиславе на 35 сотрудников. Сокращенным сотрудникам диппредставительства дали срок до 30 апреля на то, чтобы покинуть страну.

Накануне министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов — они, по мнению ведомства, «представляют угрозу безопасности». Вслед за Нидерландами о высылке российских дипломатов объявила Бельгия. Об аналогичном решении также заявила Ирландия. Чехия признала персоной нон грата одного российского дипломата.