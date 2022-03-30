МИД Словакии обозначил сроки высылки части российских дипломатов

Посольство России в Братиславе сообщило, что сокращенным 35 сотрудникам диппредставительства дали срок до 30 апреля на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства Виталия Житнюка.

«Могу подтвердить, что количество сотрудников посольства РФ, сокращаемых в штате дипмиссии в соответствии с решением МИД Словакии, составляет 35 человек. Они должны покинуть территорию республики в течение одного месяца, то есть до 30 апреля этого года», — сказал он.

Накануне министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов — они, по мнению ведомства, «представляют угрозу безопасности». Вслед за Нидерландами о высылке российских дипломатов объявила Бельгия. Об аналогичном решении также заявила Ирландия. Чехия признала персоной нон грата одного российского дипломата.