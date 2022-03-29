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Матвиенко рассказала об идее создать в СНГ аналог ЕСПЧ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала об идее создания странами СНГ суда по правам человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. Мне кажется, что это было бы более правильно», — сказала Матвиенко. По ее мнению, подобный институт мог бы рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в одной из стран организации.

«Уверена, что это будет неполитизированный суд, объективный, и он будет помогать в защите прав человека», — добавила спикер Совфеда, противопоставив ему ЕСПЧ, юрисдикция которого перестанет распространяться на Россию с 16 сентября. Матвиенко также попросила председателя парламента Азербайджана Сахибу Гафарову поддержать идею о новом суде.

23 марта Европейский суд по правам человека в Страсбурге объявил, что Россия перестанет быть стороной конвенции с 16 сентября 2022 года. До этого комитет министров Совета Европы принял решение об исключении РФ из состава организации.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия не вернется в Совет Европы, пока он не будет реформирован.

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