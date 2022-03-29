В Совфеде заявили, что Зеленский сейчас не управляет Украиной

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков высказал мнение, что в настоящее время Украиной управляют военные и главы местных администраций, а не президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, Зеленский «просто вещает откуда-то».

Цеков уверен, что происходящим заправляет не министерство обороны, а генеральный штаб Украины, «который отвечает за боевые действия».

Он добавил, что киевский режим вверг Украину в гуманитарную катастрофу, продолжая методично воплощать в жизнь свой план по уничтожению государства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».