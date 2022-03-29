Парламент Перу отклонил предложение об импичменте президента

Депутаты парламента Перу не поддержали принятие резолюции об импичменте президента страны Педро Кастильо. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за принятие инициативы проголосовали 55 депутатов, против высказались 54, воздержались 19. Для объявления импичмента требовалось набрать одобрения две трети (87) от общего числа парламентариев.

Причиной для импичмента стало высказывание Кастильо в одном из интервью о возможности предоставления соседней Боливии выхода к Тихому океану, если это будет поддержано народом на референдуме.

Ранее сообщалось, что верховный Суд Перу запретил помилованному экс-главе государства Альберто Фухимори покидать страну в течение 1,5 лет.

Фухимори отбывал 25-летний тюремный срок по обвинению в организации похищения, пыток и убийства диссидентов. В 2017 году прежний президент Перу Педро Пабло Кучински из гуманных соображений помиловал экс-главу государства в связи с его состоянием здоровья. В последние годы 83-летний Фухимори находился в тюремной больнице. У него диагностирован фиброз легких.

Также его признали виновным в коррупции и растрате государственных средств на личные нужды.