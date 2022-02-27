РФПИ попало под «полные блокирующие санкции» США

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в экономику России, попал под «полные блокирующие санкции» Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Министр финансов также введет полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций – принадлежащей государству финансовой структуры, которая функционирует как суверенный фонд благосостояния, который отвечает за привлечение капитала в сектора российской экономики с высоким потенциалом роста», — заявила Псаки.

Ранее стало известно, что Европейский Союз намерен «парализовать» активы Центробанка России.

Военная спецоперация была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации. Многие страны и международные организации в свою очередь ввели против России санкции.