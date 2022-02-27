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ЕС договорился закрыть небо для российских авиакомпаний

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Страны Европейского союза пришли к соглашению по запрету российским авиакомпаниям на использование воздушного пространства стран союза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

«Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний, подтвердил мне только что информированный источник», — указано в сообщении.

Позднее стало известно, что министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг заявил, что полностью поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для России и уже распорядился подготовить необходимые указы для этого.

Ранее Россия ввела ограничение на полеты румынских авиакомпаний в страну.

Как сообщается, российская сторона пошла на такую меру в свете недружественных решений авиационных властей Румынии.

До этого Болгария, Польша и Чехия оповестили авиакомпании России о закрытии своего воздушного пространства. Также известно, что Чехия, Болгария и Польша ввели ограничение на полеты в воздушном пространстве для самолетов РФ с 24 февраля.

В Минтрансе РФ заявили, что будут действовать «зеркально» в вопросе закрытия авиасообщения.

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