Стали известны подробности переговоров между Лукашенко и Макроном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором затронули ряд тем, среди которых ситуация на Украине, позиция Минска и возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт», — указано в сообщении.

Значительная часть разговора была посвящена обсуждению будущего Европы и места Белоруссии в этом мироустройстве, затрагивалась также и тема взаимоотношений Белоруссии и России.

«В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию «в любое время, в любом месте — в Беларуси», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Стороны также коснулись темы возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия. Лукашенко назвал подобные сообщения «фейком». По словам белорусского президента, «если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.