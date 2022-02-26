Россия подтвердила Турции готовность к урегулированию кризиса на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подтвердил готовность Москвы взаимодействовать со всеми силами для урегулирования украинского кризиса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства.

«Подчеркнута готовность российской стороны к тесному взаимодействию со всеми конструктивными силами для скорейшего устойчивого урегулирования украинской проблемы в интересах мира и стабильности», — указано в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее стало известно, что глава Чавушоглу во время телефонного разговора предложил российскому коллеге Сергею Лаврову организовать переговоры России и Украины.