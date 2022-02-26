Польша поддержала ускоренный путь вступления Украины в ЕС

Украина должна немедленно получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает ТАСС.

«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве», — заявил Дуда.

По его словам, Украина также должна получить доступ к фондам Евросоюза для восстановления.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время принять решение о членстве его страны в Европейском союзе.