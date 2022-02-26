Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Роднина: не собираюсь извиняться перед Валиевой за свои слова 17:40
Bloomberg: США рассматривают санкции против Банка России 17:39
Польша поддержала ускоренный путь вступления Украины в ЕС 17:32
ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» приостановят членство... 17:31
FIS не будет запрещать россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой... 17:25
В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении самочувствия Жириновского 17:23
Володин прокомментировал запрет Швеции и Финляндии на полет его самолета 17:23
Лукашенко заявил, что переговоры по Украине нужны «сегодня» 17:10
Украинский министр попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink 17:05
Тихонов отреагировал на заявление Федерации лыжных видов спорта Норвегии 17:03

Cumhuriyet: Турция не вводила запрет на проход кораблей РФ через черноморские проливы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Турция не вводила запрет на проход российских военных кораблей через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источник в турецком правительстве, пишет ТАСС.

Агентство отмечает, что в настоящее время не располагает официальным комментарием канцелярии президента Турции или Министерства иностранных дел Турции на этот счет.

Как сообщает ТАСС, ранее Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter пост с информацией о запрете прохода российских кораблей через черноморские проливы в Турции.

«Благодарю моего друга, президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет», — написал он.

Посольство РФ в Турции сообщило, что не получало каких-либо официальных уведомлений от турецких властей о закрытии проливов для российских военных кораблей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, в каких случаях Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть