Cumhuriyet: Турция не вводила запрет на проход кораблей РФ через черноморские проливы

Турция не вводила запрет на проход российских военных кораблей через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источник в турецком правительстве, пишет ТАСС.

Агентство отмечает, что в настоящее время не располагает официальным комментарием канцелярии президента Турции или Министерства иностранных дел Турции на этот счет.

Как сообщает ТАСС, ранее Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter пост с информацией о запрете прохода российских кораблей через черноморские проливы в Турции.

«Благодарю моего друга, президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет», — написал он.

Посольство РФ в Турции сообщило, что не получало каких-либо официальных уведомлений от турецких властей о закрытии проливов для российских военных кораблей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, в каких случаях Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей России.