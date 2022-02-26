Лукашенко заявил, что переговоры по Украине нужны «сегодня»

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине следует провести без задержки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что завтра переговоры могут никому не понадобиться.

«Может, страна-победитель, вы, наверное, не сомневаетесь, что может произойти, просто разговаривать ни с кем не станет», — сказал глава государства.

По его словам, Москва «в третий раз вот буквально за последние дни подталкивает их [Киев] и дает согласие, и они уже согласны на условия, которые сегодня предложены Россией».

«Чего мы медлим, люди же гибнут», — продолжил политик.

Он также выразил мнение, что имеются силы, которые подталкивают украинские власти к продолжению сопротивления.

«Толкают: давайте, не сдавайтесь, сейчас из Афганистана бандиты подъедут, сейчас с Ближнего Востока подкинем, да и своих ЧВК хватает», — сказал белорусский лидер.

В связи с этим он предупредил о последствиях, которые ждут Украину в том случае, «если они туда втянутся».

Ранее в субботу советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев отказался вести переговоры с Москвой.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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