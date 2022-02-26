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#Операция на Украине #Коронавирус
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Лукашенко заявил, что переговоры по Украине нужны «сегодня»

Лукашенко: переговоры по Украине необходимы сегодня, а завтра они могут никому не понадобиться

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Переговоры по урегулированию конфликта на Украине следует провести без задержки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что завтра переговоры могут никому не понадобиться.

«Может, страна-победитель, вы, наверное, не сомневаетесь, что может произойти, просто разговаривать ни с кем не станет», — сказал глава государства.

По его словам, Москва «в третий раз вот буквально за последние дни подталкивает их [Киев] и дает согласие, и они уже согласны на условия, которые сегодня предложены Россией».

«Чего мы медлим, люди же гибнут», — продолжил политик.

Он также выразил мнение, что имеются силы, которые подталкивают украинские власти к продолжению сопротивления.

«Толкают: давайте, не сдавайтесь, сейчас из Афганистана бандиты подъедут, сейчас с Ближнего Востока подкинем, да и своих ЧВК хватает», — сказал белорусский лидер.

В связи с этим он предупредил о последствиях, которые ждут Украину в том случае, «если они туда втянутся».

Ранее в субботу советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев отказался вести переговоры с Москвой.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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