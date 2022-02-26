Песков обещал постараться, чтобы военные предоставляли больше информации о происходящем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что представители Минобороны постараются по возможности предоставлять СМИ больше информации о происходящем вокруг ситуации со спецоперацией на Украине, сообщает ТАСС.

В разговоре с представителем Кремля журналисты рассказали, что необходимой информации от официальный российских представителей оборонного ведомства не всегда хватает. Песков в свою очередь отметил, что не является военным и старается предоставлять «максимум информации, на которую способен в силу своей компетенции».

«Но замечание принимается, будем говорить с коллегами, в данном случае с военными», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее Роскомнадзор потребовал у 10 российских СМИ удалить «недостоверную» информацию о российской военной операции на Украине.