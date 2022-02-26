Украина отказалась от переговоров с Россией

Киев отказался вести переговоры с Москвой, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое решение было принято, так как украинскую сторону не устроили условия, выдвинутые Россией.

«Условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции», — сказал Подоляк.

Он также указал, что Украина передала РФ сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о переговорах. Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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