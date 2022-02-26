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Песков заявил, что Россия в ответ на санкции Запада выработает эффективные меры

Песков: у России есть возможности и потенциал для минимизации вреда от санкций Запада

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение антироссийских санкций Западом было ожидаемым, Москва к этому готовилась. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, сейчас в срочном порядке принимаются меры, для того чтобы минимизировать ущерб от введенных ограничений, чтобы все отрасли и системы экономики страны функционировали без перебоев.

«Все возможности и потенциал для этого есть. Он был заранее создан и подготовлен для таких ситуаций. Далее потребуется анализ, чтобы выработать ответные меры, такие, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — сказал представитель Кремля.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также других членов Совета безопасности России.

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Санкции против России
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